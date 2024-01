El intendente Bruno Cipolini participó de la inauguración de sede del IPDUV Sáenz Peña

En la mañana de este viernes, se llevó a cabo la inauguración de la primera delegación del IPDUV en la ciudad, estuvieron presentes el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto Fernando Berecoechea, el intendente Bruno Cipolini, los vocales Diego Gutiérrez y Daniel Monti, y el personal del instituto.

En primer término el intendente Bruno Cipolini, dio la bienvenida al presidente, y vocales del Instituto de Viviendas del Chaco.

“Claramente este acontecimiento es un hecho histórico , con el fortalecimiento de la oficina, transformándola en delegación, donde concentre y amplíe posibilidades a nuestra ciudad y al interior, con una mirada más federal”, dijo.

Por otro lado comentó que tener una delegación del Instituto de Viviendas en la ciudad, permitirá poder llevar adelante proyectos de manera conjunta, a sabiendas que de que se viven momentos difíciles, donde el municipio, tiene la clara intención de colaborar y acompañar a las familias.

“Con las expectativas puestas que en unos meses, se logre ordenar algunas cuestiones, comience el recupero y comiencen aparecer las soluciones para los vecinos. Como estado municipal, nos ponemos a disposición, para que en conjunto podamos llegar a buen puerto, y así estar presentes en las necesidades habitacionales como política fundamental que el gobernador Zdero lo planteó”, finalizó.

Seguidamente el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, arquitecto Fernando Berecoechea hizo entrega de la carpeta, donde formalmente se deja habilitada la oficina de Presidencia Roque Sáenz Peña, con la Dra. Liliana Frías como delegada.

Además, agradeció al intendente Bruno Cipolini y al personal del instituto.

“Para nosotros hoy es un día sumamente importante, ya que hoy le damos un marco legal a esta delegación, a partir de este momento, lo vamos a dotar de equipamiento, de movilidad, y de todo lo que haga falta y sea necesario, para poder brindar una atención adecuada a nuestra población”.

Explicó que se está siguiendo lo que el Gobernador Leandro Zdero tuvo como premisa desde el primer día: ser eficientes, ser eficaces en el manejo de los recursos del estado, tener presencia en el territorio.

“Esta es la primera delación que abrimos y no por nada es en Sáenz Peña, no solo por su posición estratégica, sino por la importancia que tiene como centro urbano, la misma nos permitirá tener y brindar una respuesta mucho más rápida a los vecinos. Si las familias no se pueden trasladar al Instituto, será el Instituto quien se trasladará hacia el domicilio”.

Luego de la inauguración los funcionarios provinciales junto al Intendente realizaron una recorrida por obras habitacionales que se desarrollan en la ciudad.