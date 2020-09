El intendente Bruno Cipolini encabezó una nueva entrega gratuita de anteojos de receta

En la oportunidad se entregaron 21 anteojos de receta, bajo estricto protocolo de bioseguridad, y suman 150 entregados en lo que va del año.

La actividad que tuvo lugar en la tarde del jueves, estuvo encabezada por el intendente Bruno Cipolini y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, German Rearte, el subsecretario de Acción Social, German Arriola, y el equipo de trabajo de dicha dependencia municipal. Esta es la novena entrega que se realiza en lo que va del 2020, dado que se venían entregando alrededor de 15 anteojos por semana.

El Intendente remarcó que su gestión da continuidad a un programa que tiene varios años en la ciudad, facilitando a los vecinos -que por distintos motivos no pueden- acceder a este instrumento tan esencial, mejorando la calidad de vida de quienes lo necesitan.

“Este es un programa importante para nuestra gestión, le vamos a dar la continuidad y el mayor ritmo que podamos, más en este año que tiene algunas dificultades superiores e impensadas en comparación con años anteriores. Destaco la generosidad de quienes acercan los anteojos que ya no usan, pero aun el esfuerzo que realiza el municipio no deja de ser el esfuerzo de los saenzpeñenses, cada acción que encara el estado municipal tiene como protagonistas a los vecinos porque los recursos son de todos los vecinos de Presidencia Roque Sáenz Peña”, expresó el Intendente.

Por su parte el Secretario de Desarrollo Humano sostuvo que las personas que deseen colaborar donando los viejos anteojos, pueden acercarse a las distintas dependencias del municipio donde se encuentran las urnas para depositarlos y luego se reciclan los marcos, que son utilizados en posteriores entregas.

“Dentro del programa Sáenz Peña comunidad sustentable, estamos trabajando en un proyecto para crear nuestros propios marcos de anteojos a través de objetos reciclables. Todo se enmarca dentro de un solo proyecto que es grande y que es muy positivo para los vecinos”, manifestó Germán Rearte.

