El Índice de Movilidad Ciudadana que existe en el país y en la provincia, demuestra que existe un “relajamiento” de la comunidad

Además, presentó el Índice de Movilidad Ciudadana que existe en el país y en la provincia, puntualmente, demostrando que existe un “relajamiento” de la comunidad desde el 3 de abril.

“Debemos evaluar la situación para sostener el aislamiento, porque todo el esfuerzo realizado puede ser en vano”, advirtió.

Dicho estudio registra que en Chaco existe un 57% de circulación, según el mapa de celulares. “Estas personas se movilizan por cobros u otras actividades, pero debemos intensificar los controles”, pidió.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-