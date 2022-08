El grupo palestino Yihad Islámica anunció una tregua con Israel mediada por Egipto

El grupo islamista palestino Yihad Islámica informó hoy que acordó una tregua con Israel gracias a la mediación de Egipto, después de tres días de sangrientos enfrentamientos en la Franja de Gaza que dejaron al menos 41 palestinos muertos y más de 300 heridos. “Hace poco se concluyó un acuerdo de tregua egipcio, que incluye el compromiso de Egipto de actuar a favor de la liberación de dos prisioneros, (Basem) Al Saadi y (Khalil) Awawdeh”, afirmó en un comunicado Mohamed Al Hindi, jefe del brazo político de la Yihad Islámica.

La escalada de violencia se desató a partir de la detención de Saadi, un líder de la Yihad en la Cisjordania ocupada. Antes de conocerse la noticia de las negociaciones, Israel mató hoy a un comandante de alto rango de Yihad Islámica con un ataque aéreo contra una campamento de refugiados de la Franja de Gaza, el segundo desde que comenzó esta ofensiva militar en curso el viernes pasado.

Luego, Yihad Islámica dijo en un comunicado desde la Franja de Gaza que había conversaciones en curso para terminar con tres días de hostilidades con Israel, sin más detalles entonces. Más temprano, medios de Israel e internacionales dijeron que Israel había aceptado una tregua con Yihad Islámica mediada por Egipto.

Los medios, entre ellos The Times of Israel y la agencia de noticias francesa AFP, citaron a funcionarios egipcios no identificados. Según The Times of Israel, la propuesta incluía una tregua desde este domingo a las 20 (las 14 en la Argentina). El portal israelí Ynet citó a un funcionario israelí que dijo que las conversaciones “avanzan”. “Aún no es definitivo que vaya a haber un alto el fuego”, dijo esa fuente, que no fue identificada.

Más temprano, este domingo, Israel mató a un comandante de alto rango de Yihad Islámica con un ataque aéreo contra un campamento de refugiados de la Franja de Gaza. El movimiento palestino, que reivindicó decenas de atentados suicidas contra israelíes, disparó cientos de cohetes en respuesta, incluyendo varios hoy hacia Jerusalén, lo que ha elevado al máximo el riesgo de hostilidades a gran escala. El movimiento islamista Hamas, que resistió varias ofensivas israelíes desde que tomó control de Gaza, en 2006, incluyendo una en mayo de 2021, parece permanecer al margen por ahora.

