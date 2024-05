El gremio del Insssep vuelve al paro

El gremio de trabajadores del Insssep decretó un nuevo paro de actividades por 24 horas, para el miércoles 8 de mayo, en reclamo por la no renovación de los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior, y por demanadas salariales.

La medida de fuerza se sumará al paro general definido por la CGT para el día siguiente, jueves 9 de mayo, por lo cual serán 48 horas sin actividad en el organismo.

De todos modos, el sindicato conducido por Zulema Coria afirmó que se garantizarán las guardias mínimas, y una jornada de esclarecimiento a fin de informarle a los afiliados que decidan acercarse la real situación que atraviesa el INSSSEP.

Por medio de un comunicado de prensa, el gremio del Insssep recordó que ya “transcurrieron dos meses desde que los trabajadores del organismo, en un gesto de buena voluntad y teniendo en cuenta la dramática situación de muchos afiliados, suspendieron las medidas de fuerza que legítimamente llevábamos a cabo en reclamo de la interrupción de los contratos de un grupo de compañeros caprichosamente despedidos”.

“Esperando que dicha actitud haya servido para entablar un diálogo constructivo que permita gestionar eficientemente el sistema de seguridad social de los trabajadores estatales chaqueños sobre todo teniendo en cuenta la situación financiera estructuralmente crítica del mismo, hoy tenemos que asumir que tal gesto no fue entendido por la patronal, la que en la persona de la presidente del Directorio sólo dedicó un tiempo precioso a mentir en los medios y redes sociales, y disfrazar de hechos de corrupción simples pasivos contables producto de variables ajenas al organismo, a atacar y provocar a los trabajadores y a su organización gremial legítimamente reconocida por el Ministerio de Trabajo de la Nación que hace muchos años le otorgó la personería gremial como a muy pocos gremios de esta Provincia. Todo ello en vez de gestionar la prestación de los servicios que con todo derecho reclaman los afiliados al INSSSEP”, sostuvo Coria.

En esa línea, remarcó que “en vez de proveer a la Farmacia Social de suficientes medicamentos, pagar los seguros, resolver las derivaciones, etc., prefieren poner en escena actos partidarios en municipios amigos en los que su discurso se agota agitando el fantasma de una corrupción que nunca denuncian en la justicia porque simplemente saben que no existió. Y lo saben porque muchos de los actuales colaboradores de la presidencia y algunos miembros del directorio actual han sido parte de la gestión anterior”.

“Pero en fin, si el Poder Ejecutivo encubre a una funcionaria que viola impunemente la ley que prohíbe fumar en dependencias estatales y disimula su evidente falta de idoneidad para gestionar un organismo tan importante, los trabajadores del INSSSEP representados legítimamente por nuestro gremio no podemos esperar a nuestro respetuoso y formal pedido de audiencias otra cosa más que el “bicicleteo” a los reclamos, las falsas promesas o directamente la falta de respuesta provocadora e irrespetuosa”, sostuvo.

“Como entonces se confunde respeto con falta de dignidad, es necesario recordar a las autoridades que como no reclamamos nada que por derecho no nos corresponda, vamos a tener que recurrir a otro tipo de medidas legales que lamentablemente perturbarán aún más el funcionamiento del organismo y la atención de los afiliados. Pero después de dos meses de paciente espera soportando agravios no nos hacemos responsables de las consecuencias”, afirmó.