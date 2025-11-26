El Gobierno volverá a fijar el Salario Mínimo Vital y Móvil por decreto

El Consejo del Salario, compuesto por las cámaras empresariales, las tres centrales sindicales y el Gobierno, volvió a quedar sin acuerdo, por lo que el Ejecutivo volverá a definir por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), actualmente en $322.000.

En la reunión, las centrales sindicales pidieron un incremento que acompañe la inflación y recupere parte del poder adquisitivo perdido durante estos últimos años, mientras que los representantes empresariales ofrecieron una suba mínima por debajo de la inflación.

En detalle, la CGT abrió la discusión con la propuesta de llevar el salario mínimo a $512.000 en noviembre, con aumentos progresivos que alcanzarían $553.000 en abril de 2026.

En tanto, la CTA Autónoma recordó que, en abril de este año, las tres centrales habían coincidido en que el SMVM debía ubicarse en $644.000, y que la actualización prevista lo ubicaría actualmente en $736.000. En esa línea, reclamó una recomposición por encima de la inflación y alineada a la Canasta Básica Total.

Sin embargo, del lado empresario, la oferta fue más baja: para noviembre ofrecieron que el salario llegue a $326.000 y progresivamente aumente hasta $349.000 en abril. En total, el aumento es de apenas $27.000 de aumento en seis meses.

Tras un cuarto intermedio y ante la falta de movimiento de las posiciones, la Secretaría de Trabajo dio por cerrada la negociación y anunció que el Ejecutivo fijará el nuevo piso salarial por decreto.