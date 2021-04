El Gobierno Provincial recuerda que no está habilitada la presencia de público en eventos deportivos

En el marco de la situación sanitaria por Covid-19, el Gobierno reitera que las prácticas deportivas continuarán habilitadas con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad vigentes, pero sin la presencia de público. Solicitaron a los municipios garantizar el cumplimiento efectivo de la norma._

El Gobierno del Chaco recuerda a la comunidad que no está permitida la asistencia de público a eventos deportivos en todo el territorio provincial. En este contexto, el Ejecutivo provincial reitera que siguen vigentes los protocolos de bioseguridad correspondientes para la realización de prácticas deportivas en todas sus disciplinas, sin asistencia de público.

La aplicación de dichos protocolos trabajados junto a las autoridades sanitarias busca minimizar lo máximo posible el riesgo de contagio por coronavirus, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual de la provincia.

PROTOCOLO VIGENTE PARA PRÁCTICAS DEPORTIVAS GRUPALES

El documento establece que para ingresar al club o institución, la cantidad de grupos que podrán trabajar simultáneamente en un mismo establecimiento dependerá de las instalaciones del mismo y de los espacios aptos para la realización de actividades deportivas. Las condiciones deberán garantizar el distanciamiento social necesario para la prevención.

Se recuerda que no se permitirá el ingreso de espectadores, acompañantes ni aquellas personas contempladas en los grupos de riesgo. En el caso de deportistas o practicantes menores de edad, se permitirá el acompañamiento de un mayor responsable que no se encuentre incluido en grupos considerados con factores de riesgo. Además, se deberá comprobar la temperatura corporal de quienes ingresen al establecimiento, la que no deberá superar los 37.5° C.

Se dispondrá en el ingreso estaciones de higienización de manos y además la persona que ingrese deberá hacerlo con su correspondiente tapabocas o barbijo puesto, el cual será retirado solamente al momento de realizar la práctica deportiva.

El deportista, practicante o entrenador deberá asistir con su kit de higiene el que deberá contener: Alcohol en gel o líquido (diluido al 70%), botella de agua de uso personal, toalla de uso Personal y barbijo.

Permanencia en las instalaciones

El protocolo determina que los vestuarios no estarán habilitados para su uso habitual y los baños estarán habilitados así como también los lavamanos propiciando el uso de jabón líquido. Teniendo en cuenta la inhabilitación de los vestuarios, se deberá concurrir con la vestimenta apropiada y lista para la práctica deportiva.

Las personas que permanezcan dentro del establecimiento deberán tomar las medidas de higiene necesarias para mitigar el riesgo de contagio, guardando distanciamiento siempre que la práctica deportiva lo permita. Deberán permanecer con tapabocas o barbijos puestos mientras se encuentren en pausa de la realización de la práctica deportiva y se desinfectarán constantemente los espacios comunes de los establecimientos deportivos antes y después de realizada la práctica deportiva.

Es necesario que se adopten medidas para garantizar la ventilación natural o mecánica de los espacios comunes de los establecimientos así como también aquellos donde se realicen las prácticas deportivas.

Al finalizar la actividad deportiva, las y los participantes deberán salir del establecimiento con inmediatez, evitando esperas y aglomeración de personas. Luego, deberán guardar los elementos deportivos utilizados previa higienización de los mismos.

Por último, se recomienda que las instalaciones deportivas cuenten con cartelería visible con recomendaciones de cuidados para mitigar el riesgo de contagio por Covid-19. También, se recomienda evitar tocarse ojos, nariz y boca, sin antes lavar las manos; cubrirse la boca con la parte interna del codo al estornudar, higienizarse las manos regularmente y evitar saludar con abrazos o apretón de manos.

