Este martes, el Gobierno provincial entregó diez viviendas en La Tigra, obra en la que se invirtieron más de 6 millones de pesos, financiados por el Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.

La construcción de las diez casas tuvo una inversión exacta de $6.111.000 y fue realizada por cooperativas y contratistas locales. Cada una de las viviendas consta de una habitación, un baño completamente instalado y cocina comedor.

En la entrega de las casas a sus propietarios, el gobernador de la provincia Jorge Capitanich expresó: “En una agenda acaparada por el COVID-19 seguimos trabajando para que la provincia se ponga de pie”, destacó.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir