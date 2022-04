El Gobierno previo al inicio del “tractorazo”: “Las retenciones no se van a aumentar”

La mañana de este sábado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a hablar y afirmó que entenderán “si hay algún reclamo que valga la pena”.

A horas del inicio del “tractorazo”, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a hablar en representación del Gobierno y prometió que no subirán las retenciones.

“Las retenciones no se van a aumentar. Si hay algún un reclamo que valga la pena y alguna necesidad urgente la atenderemos”, lanzó en concreto el funcionario en medio de la llegada de los ruralistas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En charla con Clarín, Domínguez continuó: “Es importante que se sepa que nosotros con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente, donde estamos trabajando con la agenda de los temas. Estoy para escuchar al sector”.

Respecto a las declaraciones de su par de Seguridad, Aníbal Fernández, quien había dicho que “ni sueñen con entrar tractores a la Capital”, Domínguez remarcó: “Yo soy ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. No me corresponde hablar de consideraciones políticas ni de motivaciones”.

“QUE NOS DEJEN TRABAJAR EN PAZ”: EL MENSAJE DE LOS RURALISTAS AL GOBIERNO

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se sumó desde muy temprano al “tractorazo” de este sábado a Plaza de Mayo y remarcó que “el campo se quiere hacer escuchar” frente a los embates permanentes del Gobierno.

“Va a ser una movilización muy importante, algo realmente histórico en la Ciudad. El campo decidió venir a la Ciudad para expresar su molestia, su humor en donde se toman las decisiones de los destinos del país. Le decimos al Presidente (Alberto Fernández) que levantamos el guante y por eso estamos en la calle. El campo se quiere hacer escuchar”, sostuvo el referente agropecuario.

En declaraciones radiales, el integrante de la Mesa de Enlace analizó la convocatoria del agro a Plaza de Mayo y señaló que “los productores quieren decirle al Gobierno `muchachos, por este lado así se pone muy difícil y realmente nos cansamos´”.

“No es bueno que el sector más competitivo, el que más aportes hace… Que nos dejen trabajar en paz, sin una presión impositiva feroz”, agregó Pino.

Al ser consultado sobre si tras la movilización habrá un cambio en la política del Gobierno con respecto al campo, el presidente de la Sociedad Rural consideró: “No me cabe duda de que van a escuchar. La gente a la que le toca mandar se va a dar cuenta y va a percibir el malestar ciudadano. Junto al campo va a haber un montón de gente, de ciudadanía que va a acompañar esto”.

A la vez, explicó que “la Rural, más allá de no haber participado de la organización, muchos dirigentes, delegados y directores van a estar acompañando”.

“La Rural acompaña porque donde haya un productor ahí vamos a estar y hoy va a ser un día de productores en la Ciudad. Seguimos trabajando con la Mesa de Enlace muy de la mano, muy codo a codo. Hoy en la Plaza va a haber gente de todas las entidades del campo, porque el campo es uno solo”, remarcó.

