El Gobierno presentará un proyecto para sancionar a funcionarios que incumplan con el déficit cero

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley para sancionar a los funcionarios que incumplan con el déficit cero.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio detalles este jueves sobre la medida, que había sido anunciada a principios de agosto por el presidente Javier Milei.

En ese sentido, el portavoz sostuvo que el objetivo es «prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal».

«Entre sus principales puntos, establece que el Presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario», destacó Adorni.

El protavoz sostuvo además que «quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios» y en el caso de las prórrogas presupuestarias, «deberán mantener como mínimo un resultado equilibrado».

Así, Adorni resaltó que quedarán prohibidos los gastos por fuera de la cifra confirmada: «Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados».

«También se establecen los principios de disciplina legislativa e informe de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos», subrayó.

En tanto, con respeto a las normas que violen lo dispuesto, señaló que las mismas «serán nulas de nulidad absoluta», y agregó: «No podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto».

«Aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley», afirmó, y precisó que para eso se incorporarán las figuras delictivas específicas en el código penal.