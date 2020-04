El director ejecutivo de la ANSES Alejandro Vanoli admitió que, frente a la extensión de la cuarentena, el Gobierno podría abonar otro Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos, que se sumaría al que se abonará este mes.

“Se está discutiendo en el Gabinete un conjunto de alternativas, entre ellas, otro cobro del IFE u otra alternativa complementaria, más allá de otras políticas que ya se han anunciado”, señaló el funcionario.

“Todavía no está definido si habrá otro pago del IFE a quienes ya lo percibieron, o se va a generar otra herramienta para llegar con los recursos escasos que tenemos a quienes más lo necesitan”, subrayó.

El IFE será percibido por más de 7,8 millones de personas, entre ellos 2,4 millones de beneficiarios de la AUH y de la ayuda por embarazos. Salvo estos últimos dos casos, el resto comenzará a cobrarlo desde el 21 de abril próximo, si es que tienen cuenta bancaria. Si no la tienen, cobrarán el beneficio a partir del 6 de mayo próximo.

