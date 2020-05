Durante estas semanas de mayo, el Gobierno planteará el aumento que deben percibir los jubilados, el cual iba a ser una nueva fórmula de movilidad que reemplazaría la suspendida en diciembre, pero las autoridades volverán a subir los haberes de los jubilados por decreto, al igual que en febrero.

“El aumento a jubilados se va a empezar a trabajar y va a salir por decreto en junio. Se está trabajando en el Gabinete económico, tiene muchísimas aristas y componentes. Para fines de mayo ya vamos a tener el número del aumento“, aseguró el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En diciembre del 2019, el Gobierno suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones pensiones y prestaciones sociales, período en el que debía elaborarse una nueva fórmula.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir