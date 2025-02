El Gobierno oficializó el pago de $70.000 de bono para jubilados y pensionados de la mínima

El bono alcanza a jubilados y pensionados de la mínima, PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor) con haberes de un valor de $218.469 (y pensiones no contributivas de invalidez, vejez y madres de más de 7 hijos, que tendrán un valor de $ 191.160.

En caso de aquellos que superen el monto de la mínima, el bono será proporcional hasta alcanzar los $343.086, que es el valor de la jubilación mínima más el bono.

El bono no es computable con otros conceptos, no está sujeto a descuentos, y en el caso de aquellos que cobran más de un beneficio, no se les pagará por superar el tope de $343.086.