El Gobierno nacional ya tiene decidido que la cuarentena continuará hasta el 26 de mayo, por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, yen los próximos días se resolvería los alcances de la nueva fase del aislamiento, con respecto a las actividades que podrían habilitarse a partir del 11 de mayo.

El ministro de salud Gines Gonzalez García en declaraciones periodísticas y admitió que “estamos muy lejos” del pico de contagio.

En principio, se definiría proseguir con el esquema de ir autorizando más actividades pero teniendo como objetivo que no implique una masiva circulación de gente, aunque el cierre de las escuelas podría seguir hasta septiembre, publicó Ámbito.

