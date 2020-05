Según informó Télam, en los próximos días el Gobierno nacional lanzará un nuevo plan económico para la compra de motocicletas argentinas en todo el país, tras un acuerdo con los fabricantes. El objetivo será reactivar el sector y descongestionar el transporte público en los grandes centros urbanos, para evitar la propagación del coronavirus.

La financiación será anunciada oficialmente más adelante, pero estiman que apuntará a motos que no superen los 150 mil pesos, con una tasa nominal del 16 por ciento, en un máximo de 36 cuotas.

“Se trata de una línea de crédito de $1.200 millones para solventar la diferencia entre la tasa del mercado y la que se va a fijar para la compra”, explicó el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

La idea contempla financiar cerca de 45 mil motos mediante los bancos Nación, Provincia y Ciudad. Cada empresa podría incluir tres modelos en el plan, pero deberán tener sí o sí un porcentaje de integración nacional.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir