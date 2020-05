El Gobierno le puso números por primera vez al impacto del coronavirus en la economía

El Ministerio de Economía publicó este martes un “estado de situación” de la negociación con los acreedores, a tres días del cierre del plazo para que los bonistas acepten o rechacen la oferta de pago oficial.

Además, difundió un documento con proyecciones realizadas una semana antes de presentar públicamente la propuesta.

En ese documento, el Palacio de Hacienda blanqueó que estima un derrumbe de la economía de 6,5% para 2020 y un déficit primario -sin contar intereses de deuda- de 3,1% del PBI, que sería financiado enteramente por emisión monetaria.

Por otra parte, estimó un superávit comercial equivalente a 3,6% del Producto Bruto y que el Banco Central terminará el 2020 con reservas por U$S50.000 millones, unos U$S6500 millones más que en la actualidad.

