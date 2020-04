Este viernes, el Gobierno lanzó una nueva línea gratuita para realizar consultas y recibir información sobre el Covid-19, desde cualquier punto del país. Se trata del número 120, que estará habilitado por el plazo de un año.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 361/2020 “para la atención de llamadas vinculadas a Emergencias para la atención, contención y evacuación de consultas relacionadas con el COVID-19″,indica el texto.

Esta nueva línea será atendida por un call center para resolver dudas sobre la enfermedad, con el fin de detectar temprano posibles casos de coronavirus en la población.

