El gobierno inauguró un nuevo Centro de Salud en Puerto Tirol: “es necesario prevenir y tener sensibilidad para atender las demandas”

Así lo expresó el gobernador Jorge Capitanich este jueves. Con una inversión de $16.964.056 y ubicado en el barrio Aborigen, el nuevo edificio permitirá mejorar el acceso a la salud en la zona, incluyendo a los barrios Evita y San Francisco. Además, el gobernador recorrió las obras de refacción y ampliación de la sede y de la cancha del club Independiente.

El gobernador Jorge Capitanich inauguró este jueves un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Puerto Tirol y supervisó las obras de refacción del Club Independiente, próximas a terminarse. “Esto forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la red sanitaria de la provincia con impacto distributivo geográfico y territorial. Es necesario prevenir y tener sensibilidad para atender las demandas”, dijo el gobernador durante la inauguración.

El CAPS demandó una inversión de $16.964.056 y prestará servicio de salud en forma ambulatoria y periódica, cubriendo a los barrios San Francisco, Aborigen y el asentamiento Evita. “Estamos fortaleciendo toda la red sanitaria en materia de infraestructura, equipamiento, instalaciones, provisión de insumos y medicamentos y fundamentalmente en la capacitación de los agentes”, aseguró Capitanich, adelantando que la provincia se encuentra en un proceso de incorporación de 500 a 700 profesionales.

Durante la inauguración de las obras, la ministra de Salud Pública, Carolina Centeno, recordó que en el lugar funcionaba un centro comunitario donde el personal sanitario hacía la atención de prestaciones básicas, prestaciones de baja complejidad con alrededor de 300 atenciones por mes. “Con estas nuevas instalaciones vamos a poder triplicar esa cifra y realizar entre 1.000 y 1.200 prestaciones por mes”, aseveró.

Centeno recalcó que el nuevo espacio no sólo garantiza una mejor prestación para trabajadores y trabajadoras del centro de salud, sino que “mejora el acceso a lo que significan las prestaciones sanitarias del primer nivel para las personas que viven aquí en el barrio y en barrios aledaños”.

“Se trata de un lugar principalmente destinado a las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades”, subrayó la ministra, quien destacó las inversiones que se siguen haciendo, y que en este caso en particular les permite a las y los pacientes de Tirol tener tres consultorios disponibles: área de enfermería, estadísticas y farmacia, más una sala de espera.

Entre las prestaciones y atenciones que se van a fortalecer en el centro de salud del barrio Aborigen, la titular de la cartera sanitaria, detalló: “colocación de vacunas, captación de embarazadas, captación de niños sanos, entrega de leche, entrega de medicación, control de enfermedades crónicas no transmisibles, brindar herramientas preventivas -como pensar en desarrollar un papanicolaou o un test de VPH para la detección de cáncer de cuello uterino- y, por supuesto, la asistencia médica que como Ministerio debemos garantizar”.

Por su parte, el intendente Humberto Pompert expresó que “es una barriada grande con necesidades, era necesario ampliar este centro de salud y el desafío para adelante es hacerlo funcionar”. De la inauguración también participaron el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, y el diputado Hugo Sager.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Además, el gobernador recorrió las distintas obras de refacción que se realizan en el Club Independiente de Tirol en tres etapas: la primera demandó una inversión de $24.639.565 y ya está terminada, la segunda que tiene que ver con vestuarios e iluminación por un monto de $23.227.441 y una tercera de refacción de la sede central por una inversión de $16.920.458; todas financiadas por el ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura y Lotería Chaqueña.

“Es fundamental la práctica deportiva, por eso es importante lo que hicimos porque fortalece las instituciones en el territorio. Estas inversiones se vienen realizando en toda la provincia”, ratificó el mandatario respecto de las obras en el Club Independiente, una demanda de la comunidad que mejora la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Por su parte, el presidente del Instituto del Deporte, Osvaldo Pérez Cuevas, señaló que el Gobierno está muy próximo a terminar los trabajos. “Tenemos que celebrar estos avances y luego trazar una agenda para ver cuál es el próximo objetivo del club. Es una inversión histórica la que se está haciendo en tanto refacciones dado que se está llegando a casi todos los clubes de la provincia”, sostuvo.

Por su parte, el presidente del Club Atlético Independiente de Tirol, Eduardo Mazo, manifestó: “estamos prontos a cumplir 94 años, y estamos agradecidos porque esto es una reparación histórica”. “El gobernador tiene una mirada distinta hacia las instituciones de la provincia, son muchos los clubes que han tenido estos cambios”, destacó Mazo.

