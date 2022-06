El gobierno inauguró refacciones integrales en el CIFMA

El gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Educación, Aldo Lineras habilitaron esta noche las obras de remodelación integral en el Instituto de Nivel Terciario C.I.F.M.A. (Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen) en Presidencia Roque Sáenz Peña. Se trata de la primera intervención de remodelación integral tras 35 años.

“Acá hay 450 alumnos, 75 en el albergue. A su vez de refaccionar estas obras, adquirimos el compromiso para garantizar el transporte desde Colonia Aborigen Chaco, para ampliar la infraestructura para atender la demanda educativa la conectividad vial para que en días de lluvias puedan concurrir a clases y refuerzo de conectividad de fibra óptica y netbooks”, destacó el mandatario provincial ante la comunidad educativa. A su vez, calificó como “un verdadero orgullo poder contar con una institución como el CIFMA” y pensar que desde el 2007 en adelante “pudimos tener un gran plan de infraestructura educativa”.

“Interculturalidad significa diálogo entre culturas; no imposición, no es aculturación. La provincia del Chaco es la argamasa de una identidad multicultural, plurilingüe y multirreligiosa. Eso significa que el diálogo entre culturas garantiza armonía en la comunidad democrática; es decir, respeto hacia las ideas del otro y no imposición hegemónica de uno o un grupo hacia el otro. Por eso propendemos siempre a la unidad en la diversidad; es decir que nadie pueda excluirse en virtud de su opinión o de sus costumbres; sino que costumbres, opiniones y culturas lo que hacen es enriquecer la vida misma de la comunidad”, reflexionó finalmente.

A su turno, la rectora de la institución es Zulma Graciela Martínez, comento que cuenta una matrícula de 445 estudiantes en los distintos establecimientos. “Aquí en el CIFMA se han formado los primeros docentes bilingües que han comenzado a trabajar hace unos 35 años. Es pionera en el Chaco y hoy tenemos la bendición de estar refaccionando este Instituto para que nuestros estudiantes tengan permanencia en esta Casa de Estudios y tengan una mejor calidad en la enseñanza”, destacó la docente.

