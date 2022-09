El Gobierno inauguró en Sáenz Peña las refacciones integrales de la Residencia Estudiantil N°2

Se trata de una inversión superior a los $221.000.000 que incluyó mejoras en los 50 departamentos utilizados por 180 jóvenes estudiantes de la zona. “El esfuerzo de los padres puede ser limitado y eso puede impedir que jóvenes con talento terminen sus carreras o puedan estudiar por falta de posibilidades”, expresó el gobernador.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, el gobernador Jorge Capitanich inauguró las obras de refacción integral de la Residencia Estudiantil N° 2, institución que alberga a 180 estudiantes para que puedan continuar su trayecto de formación en la localidad. Además, las autoridades entregaron 21 Tarjetas Reactivas para ONG de Concepción del Bermejo, Quitilipi y de la ciudad termal.

“Es muy trascendente esta obra porque, con la Residencia de Resistencia, tenemos 850 lugares para estudiantes universitarios y terciarios”, manifestó Capitanich y remarcó la importancia de contar con este espacio porque “no solamente teniendo a la gratuidad uno puede estudiar, sino también, requiere de una vivienda digna, buena alimentacción, y accesos a elementos complementarios como tecnología y materiales de estudio” agregó.

Con una inversión de $221.000.000, financiados por el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura se realizaron trabajos de intervención en 50 unidades funcionales, se reemplazaron instalaciones deficientes y precarias; aberturas sin herrajes, se proveyó de mobiliarios, se colocaron vidrios, artefactos y griferías y se repararon techos. Además, se ampliaron el SUM y oficinas.

La Residencia N°2, cuenta con un acompañamiento y seguimiento a las trayectorias de estudiantes a través del equipo coordinador e interdisciplinario. Las y los residentes asisten a las carreras que ofrecen la Uncaus y los Institutos de Educación Superior “Juan Mantovani” y “Don Orione”. Con esta, Chaco cuenta con dos Residencias donde se albergan a estudiantes de entre 17 y 35 años. Estas instituciones son herramientas con las que el Ministerio de Educación en coordinación con las intendencias, garantizan el acceso y permanencia de estudiantes al nivel superior.

Capitanich hizo hincapié en que, estimativamente, hay cerca de 100.000 estudiantes chaqueños que asisten a las universidades, públicas, privadas. Además, resaltó las múltiples políticas implementadas para fomentar la educación superior, entre ellas, 200 becas entre régimen de pasantías, estímulos de becas para determinadas carreras, becas de posgrado en el país y el exterior y financiamiento para la adquisición de computadoras a una tasa 0 de interés.

Por último, el mandatario destacó la importancia de este tipo de obras: “El esfuerzo de los padres puede ser limitado y eso puede impedir que jóvenes con talento terminen sus carreras o puedan estudiar por falta de posibilidades. Con estas obras aliviamos el bolsillo de muchos hogares y garantizamos el derecho a la educación. Acercar la universidad a muchos pueblos y comunidades que de otra forma, no podrían, es generar oportunidades para estudiar, diversificar el acceso a carreras o a distintas posibilidades de formación esenciales para el desarrollo del futuro de cada persona y del desarrollo de la provincia”, finalizó.

Participaron el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, el ministro de Educación, Aldo Lineras, la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana, la subsecretaria de las Juventudes y Diversidad Julieta Ocampo, la coordinadora de la residencia, Silvana Pitra y el rector de la Universidad del Chaco Austral (UNCAus), Germán Oestmann.

El ministro Pérez Pons remarcó que “la residencia universitaria es una de las obras más destacadas que podemos llevar adelante desde el gobierno provincial ya que al frente de la Uncaus están estos departamentos que permiten a estudiantes, en su mayoría del interior, venir a estudiar con el acompañamiento del Estado”, afirmó. “La Universidad es gratuita, pero estudiar tiene costos muy grandes y para muchas familias es difícil pagarlo, como ser el alquiler, la comida y los materiales de estudio. Por ello, el acceso a la vivienda iguala muchas oportunidades”, finalizó.

El ministro Aldo Lineras remarcó que las residencias son “una oferta invalorable porque muchos estudiantes y muchas estudiantes son del interior de la provincia y de esta manera pueden acceder a un techo seguro para estudiar carreras universitarias o terciarias, lo que constituye un apoyo imprescindible para las familias chaqueñas”. “La inclusión y la igualdad educativa es brindar a los estudiantes el acceso a la universidad y que tenga las condiciones materiales para hacerlo”, finalizó el ministro

Comunidad Reactiva

Durante el acto, las autoridades entregaron 21 Tarjetas Tuya como parte del programa Comunidad Reactiva OSC destinadas a ONG de Concepción del Bermejo, Quitilipi y de la ciudad termal.

La iniciativa, prevé una inversión de $225.000.000 durante este año con el fin de sostener y fortalecer el trabajo social que realizan las organizaciones civiles. Mediante este apoyo financiero no reembolsable, el Gobierno destina recursos a organizaciones que brindan un servicio a la comunidad y que no cuentan con una situación bancaria formalizada. Gracias al Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura se permite el acceso a financiamiento de hasta 750.000 pesos a través de una tarjeta “Tuya Reactiva” precargada.

