A días de que finalice la segunda etapa de la cuarentena, el Gobierno estudia cómo administrará la continuidad del distanciamiento social obligatorio, mientras busca un equilibrio que permita a distintos sectores de la economía volver paulatinamente a la actividad.

El modo “cuarentena administrada” ganó peso en los últimos días y, con la ampliación de las actividades permitidas, se perfila para ser un esquema que perdure más allá del 26 de abril.

Este lunes el ministro de Salud,Gines Gonzales García, consideró como positivos los resultados de la cuarentena hasta aquì.

En ese sentido, el Gobierno busca hacer un equilibrio entre los dos frentes que implica la pandemia: elsanitario y el económico. Aunque el Poder Ejecutivo siempre aclaró que “la prioridad es la salud”, también quiere evitar que la extensión de la cuarentena tenga un impacto pronunciado y prolongado en la actividad económica.

El paquete de medidas que implementó el Gobierno desde mediados de marzo tiene un costo fiscal de $850.000 millones, un equivalente al 3% del Producto Bruto Interno (PBI), informó este lunes el ministro de Desarrollo Social, Matías KUlfas.

El equipo económico tuvo que modificar sus planes sobre la marcha, ya que en primer lugar diseñó un programa de medidas para una cuarentena pensada para 10 días y que se podía extender hasta 20 o 25, pero que ya superó el mes y que se extenderá incluso más tiempo, según lo determine el Ministerio de Salud, explicó el jefe de la cartera productiva.

