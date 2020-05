El Gobierno decidió postergar hasta el próximo 1 de diciembre el inicio de los vuelos internacionales en el Aeroparque “Jorge Newbery”, el cual estaba previsto originalmente para este martes. La medida fue anunciada en la Resolución 149/2020 publicada hoy en el Boletín Oficial.

La decisión de la Administradora Nacional de Aviación Civil (ANAC), que firma su titular Paola Tamburelli, suspendió el regreso de las conexiones regionales desde esta terminal aérea, que tenía planeado comenzar a despachar nuevamente vuelos hacia Brasil , Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.

En este contexto, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) informó que “restan diversas intervenciones en la terminal de pasajeros del Aeroparque Metropolitano para adecuarla a las operaciones de vuelos internacionales, por lo que es necesario que se posponga el inicio de las mismas”.

