El Gobierno de Alberto Fernnadez amplió la lista de trabajos habilitados durante la cuarentena obligatoria

“Declárase al Servicio de Atención Telefónica de esta Administración Nacional de la Seguridad Social mediante su Línea 130, como servicio esencial e indispensable para la comunidad en los términos del artículo 7 de la resolución SGyEP Nº 3/2020”, indica el artículo 1 de la Resolución.

Por lo que, los trabajadores de dicha área, avalados por la Resolución 90/2020 que fue publicada en el Boletín Oficial este miércoles, estarán exceptuados de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“A fin de poder brindar atención personalizada a todos los ciudadanos que llaman a la línea 130 de la Anses resulta necesario reabrir las oficinas de atención telefónica y los call center de los prestadores de servicio, considerándoles un servicio esencial“, indica la resolución.

