El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir, bajo la nueva conformación parlamentaria, un paquete de reformas económicas, tributarias y laborales, entre otras iniciativas.

Según indicaron fuentes oficiales, las fechas exactas de las sesiones se definirán en los próximos días.

En ese contexto, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con sectores dialoguistas para postergar el tratamiento del Presupuesto 2026 y discutirlo durante el período extraordinario, una vez que asuman los nuevos diputados electos en los comicios del último domingo.

Con la nueva composición legislativa, el oficialismo —junto a sus aliados— contará con la primera minoría en la Cámara de Diputados.

Los bloques opositores habían aprobado el 8 de octubre un cronograma que fijaba el 11 de noviembre como fecha para el debate del Presupuesto en el recinto, con el objetivo de enviarlo al Senado antes del cierre de las sesiones ordinarias.

Sin embargo, el peronismo, que buscaba mantener ese calendario, admite ahora la posibilidad de reprogramar el tratamiento del proyecto para después del recambio parlamentario, ante la disposición de algunos bloques dialoguistas a consensuar una nueva convocatoria.

A partir del 10 de diciembre, el Gobierno contará con 107 diputados entre LLA, el PRO y la UCR, además de otros seis radicales cercanos al oficialismo, lo que lo dejaría a 13 votos de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el Presupuesto 2026.

