Este lunes, el Gobierno anunció que decidió ampliar los alcances del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), por lo cual lanzó créditos a tasa del 0% para monotributistas y autónomos, con un límite máximo de $150 mil.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 376/2020, la Casa Rosada dispuso una serie de modificaciones para ampliar los alcances del DNU 332/2020 que había creado el programa ATP.

La norma dictada por el Poder Ejecutivo dispone que el beneficio consista en una financiación a ser acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario los términos que establezca el Banco Central. Pero además dice que el monto del crédito no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con un límite máximo de $150 mil.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir