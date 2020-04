El gobierno analiza estrategias de financiamiento para el sector algodonero

El gobernador Jorge Capitanich mantuvo una reunión vía teleconferencia con el presidente de la Asociación de Productores Algodoneros, Héctor Linke, en la que analizaron estrategias de financiamiento para el sector. Capitanich expresó su “preocupación” por la problemática y remarcó: “Tenemos en general buen rendimiento de producción algodonera, pero serios problemas desde el punto de vista de los precios, con la cadena de valor virtualmente quebrada en la República Argentina”.

El mandatario aseguró que “la estrategia de financiamiento para el sector es absolutamente necesaria”, y ratificó el compromiso de continuar trabajando en la recuperación de la cadena de valor y precios, afectadas por la caída de la actividad económica y el freno de la industria nacional ante la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Mi función ahora es ver cómo podemos ayudar al sector algodonero para que los productores no malvendan su producción, que podamos establecer un sistema de retención a los efectos de regular el precio que siempre es incertidumbre, y en virtud de ello también coordinar acciones con los distintos gobernadores de las provincias productoras”, explicó el gobernador chaqueño.

Indicó que el gobierno provincial se encuentra trabajando “con créditos prendarios con fibra de algodón como una operatoria de financiamiento de 360 días”, discutiendo la composición de la tasa de interés y el apalancamiento con la cooperación del Banco Central de la República Argentina y otros bancos.

TEMAS DE AGENDA

El Jefe del Ejecutivo chaqueño recordó los trabajos de agenda que se venían realizando respecto al marco regulatorio para producción de semillas, la descentralización para laboratorios de HVI y el funcionamiento del mercado algodonero “para que verdaderamente se ponga en marcha”.

En cuanto a la cuestión de las semillas de algodón señaló que existe un problema “en términos de provisión” porque la variedad genética está en proceso de prueba campo por parte del INTA, y por eso resaltó la necesidad de que el marco regulatorio “incorpore otra variedad genética”.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir