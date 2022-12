EL GOBERNADOR Y LA MESA INTERRELIGIOSA DEL CHACO REALIZARON LA ORACIÓN POR LA PAZ EN EL ESPÍRITU DE ASÍS

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernador Analía Rach Quiroga participaron este jueves, junto a la Mesa Interreligiosa del Chaco “Pastor Luís Macchi”, del primer encuentro de la “Oración interreligiosa por la Paz en el Espíritu de Asís”, donde, por invitación del Papa Francisco, distintas convicciones de fe se hicieron presentes para elevar una plegaria general hacia la comunidad.

El mandatario remarcó que este evento “nos parece un tema importante porque estamos atravesando un tiempo de oración y misericordia, pero también de intensificación de nuestro proceso interno de reflexión. La provincia tiene un espíritu ecuménico y una impronta muy fuerte para orar por la paz mundial, y me pone muy contento que lo hagamos entre todos. Fue realmente una ceremonia muy sentida”.

Estas oraciones por la Paz en el Espíritu de Asís nacieron en octubre de 1986, donde se reunieron 54 dirigentes de religiones cristianas, 71 de no cristianas, y 25 representaciones del episcopado mundial, bajo el impulso de Juan Pablo II. El evento es un movimiento mundial de oración, pasando por encima de las fronteras de las naciones y alcanzando a todas las religiones para abrazar así a todo el planeta, en una oración por la paz en la Tierra.

En este contexto, el Gobierno de la provincia y la Mesa Interreligiosa decidieron realizar por primera vez este encuentro en suelo chaqueño, convocando a todas las religiones y creyentes a participar de esta oración que tiene un carácter transversal en todo el mundo.

“A veces el día a día y el consumismo con que se vive en esta sociedad no da lugar a la reflexión de estas fechas que se vienen en el mes de diciembre. Por eso, pretendemos que entre todos lo podamos hacer, invocando a Dios para que nos acompañe en la búsqueda de la paz”, resaltó Capitanich.

Por su parte, el sacerdote de la Iglesia Católica, Rafael del Blanco, remarcó que “el Papa Francisco está llamando a toda la humanidad a orar por la paz en este contexto de tensión mundial que existe actualmente. Nosotros, como Mesa Interreligiosa, y con el aval del gobernador, convocamos por primera vez en el Chaco a esta oración en donde participarán todas las confesiones religiosas de la provincia”.

Además, del Blanco agregó que “sabemos que Capitanich es un hombre de fe y quien nos anima mucho a celebrar este tipo de actividades. Incluso fue él quien nos convocó a esta oración, a la que nos sumamos porque lo vemos como algo muy auspicioso. Esta relación de Gobierno e Iglesia es muy importante, porque tenemos una responsabilidad de construcción colectiva sobre todas las necesidades que existe en la comunidad”.

Siguiendo esta línea, el arzobispo de la Arquidiócesis de Resistencia, Monseñor Ramón Alfredo Dus, afirmó durante la presentación de la oración que “a través de este gesto que estamos realizando hoy, queremos demostrar que es bueno buscar por sobre las discrepancias una visión común. Reconocemos que nuestras diferencias no nos empujan al enfrentamiento, sino al respeto, la colaboración y la fraternidad, que crean el clima que refleja el espíritu de Asís”.

Además, el referente de la Comunidad Judía de Resistencia, Rabino Natan Waingortin, destacó que “es muy importante lo que acabamos de hacer, porque unimos nuestras intenciones de vivir en paz rezándole cada uno a su Dios de manera íntegra y con nuestros idiomas. Existe un concepto del judaísmo que es muy lindo para este caso, y es que el elemento que nos hace a todos seres humanos es que somos idénticamente diferentes, y esa diferencia es lo que nos llama a vivir en paz”.

Finalmente, el representante de la Comunidad Islámica de Argentina, Sheikh Ahmad, indicó que “nuestro mensaje principal es demostrar que, aunque existen distintas religiones, el objetivo es que siempre haya y exista una convivencia cultural. Que esté el gobernador aquí presente es una gran manera para fortalecer esta idea de conciliación interreligiosa”.

La Mesa Interreligiosa Chaco “Pastor Luis Macchi” es un espacio que permite el diálogo, la reflexión y el trabajo fraterno en forma conjunta a partir de las coincidencias entre los actores, con la finalidad de poder ayudar a la espiritualidad y la calidad de vida de la comunidad. Además, tiene como objeto promover la libertad religiosa y el respeto de los credos reconocidos en la provincia en una armónica convivencia común.

Está integrada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Comunidad Judía, la Comunidad Musulmana, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones), la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Evangélica de Comunidades Aborígenes, y también de miembros laicos de distintos credos. La misma está abierta a la integración de las religiones que pretendan formar parte en el futuro.

Estuvieron presentes la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y de Fontana, Patricia Rodas; el procurador General, Miguel Fonteina; el director de Culto, Pedro García; el director de Cultos de la Municipalidad de Resistencia, Javier Piñero; el presidente de la Comisión Arquidiocesana Justicia y Paz, Fernando Guirado; la coordinadora y miembro de la Mesa Interreligiosa Provincial, Silvina Rico; los integrantes de la Comisión Ejecutiva, Uri Jaraz, Ernesto Cáceres y Marianela Rodríguez; el coordinador Mesa Interreligiosa de Barranqueras, Jorge Molina; y miembros de las distintas iglesias que componen la Mesa Interreligiosa del Chaco.

