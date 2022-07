El Gobernador participó de la condecoración académica de la Uncaus a Eduardo Duhalde

Capitanich estuvo presente en la entrega del doctorado Honoris Causa que la Universidad del Chaco Austral otorgó al ex presidente, de la misma forma que lo hicieron con Cristina Fernández de Kirchner en mayo pasado. Con distinción en mano, Duhalde presentó una ponencia doctoral titulada “Unidad Nacional”.

El gobernador Jorge Capitanich participó este viernes del acto de condecoración académica de Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) a Eduardo Duhalde, quien también dictó una clase magistral titulada “Unidad Nacional”. “Los ex presidentes tienen una experiencia marcada y que, mediante su exposición, pueden guiarnos en cuestiones esenciales para nuestro país”, remarcó el mandatario.

El acto se realizó en el Aula Magna de la institución, ubicada en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde también participaron el rector de la Universidad, Germán Oestmann y el vicerrector, Manuel García Solá. Allí, Duhalde recibió su correspondiente estola, una medalla y el título de Doctorado Honoris Causa, para después exponer su clase magistral bajo el título de “Unidad Nacional”.

“No dejemos que la circunstancias de crisis corroan nuestra esperanza y nuestra expectativa”, expresó Capitanich, y valoró la exposición de Duhalde por su experiencia como presidente “en algún momento en donde fue necesario un gran pacto político de unidad nacional”.

Durante su discurso, Capitanich remarcó que “Argentina tiene lo que el mundo necesita, y hoy tenemos algunas fortalezas y oportunidades importantes, ya que la situación fiscal de las provincias y los municipios está consolidada de una manera razonable. Hoy el país nos pide a todos un mensaje, pero sobre todo, una actitud y una vocación: la de construir un horizonte para nuestros habitantes, hermanos, ciudadanos y jóvenes.

La máxima distinción académica otorgada por la Uncaus al ex presidente de la Argentina surgió de una decisión unánime del Consejo de la universidad de entregar dicha condecoración a diferentes ex mandatarios constitucionales supérstites, hecho que comenzó el pasado 6 de mayo con el caso de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En este marco, y durante su discurso, Duhalde sostuvo que “es muy emocionante para mí volver a esta querida provincia y ver algo muy importante: el trabajo en conjunto de hombres y mujeres de distintas fuerzas políticas. Hay que alimentar alianzas amistosas, que poco a poco se van convirtiendo en fraternidad”.

Eduardo Duhalde fue presidente del país entre los años 2002 y 2003, por la aplicación de la Ley de Acefalía y por consenso del Congreso Nacional. Además, fue Intendente de Lomas de Zamora (su ciudad natal), se desempeñó como diputado y senador de la Nación, ocupó la vicepresidencia durante el primer mandato de Carlos Menem y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999.

Por su parte, el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, agradeció “la calidez del doctor Duhalde de venir para compartir aquí en el Chaco profundo con nosotros y recibir esta distinción. Noté la admiración de intendentes y funcionarios de distintos colores políticos al escucharlo, y resalto este tipo de charlas que pregona nuestra universidad”.

En esta línea, el representante de la casa de estudios hizo hincapié en la ponencia del invitado de honor y resaltó que “en el momento que estamos viviendo como país, escuchar palabras que buscan unidad entre todos es algo para destacar. Como dijo él, queremos que prime el patriotismo y lo que es la Argentina por encima de los diferentes pensamientos políticos”.

REUNIÓN CON INTENDENTES

Durante su estadía en Sáenz Peña, Capitanich y Duhalde participaron de una reunión con intendentes de más de 30 localidades de la provincia para reflexionar acerca de la ponencia de unidad que brindó el ex presidente.

En este sentido, el jefe comunal local, Bruno Cipolini, resaltó “la visita de una figura tan importante a nuestra ciudad. Un hombre que ha tenido la oportunidad de gobernar en un momento duro y controvertido de nuestra historia, y cuya mirada cargada de experiencia siempre puede resultar muy enriquecedora para nosotros”.

Con respecto a los temas que se tocaron, el intendente de Sáenz Peña afirmó que “Dejó varios ítems que nos ha hecho reflexionar a todos los intendentes que asistimos. Creo que hablo por todos al decir que nos dejó un mensaje de optimismo en un contexto político nacional que no es el mejor, y que debemos trabajar entre todos para cambiar ese rumbo de confrontación”.

