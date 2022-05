El gobernador participó de la condecoración académica de la uncaus a cristina fernández de kirchner

Capitanich estuvo presente en la entrega del doctorado Honoris Causa que la Universidad del Chaco Austral otorgó a la vicepresidenta de la Nación en Resistencia. Tras recibir la distinción, ante más de 3.000 presentes, CFK presentó una ponencia doctoral “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”.

El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga participaron este viernes por la tarde del acto de condecoración académica de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus) a Cristina Fernández de Kirchner realizada en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia. Durante la jornada, la vicepresidenta presentó su ponencia doctoral “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”.

Más de 3.000 personas participaron del acto en la capital chaqueña, entre ellos: autoridades provinciales, intendentes, militantes, estudiantes y referentes de la vida política, social y cultural de la provincia.

Durante su exposición, la ex presidenta hizo hincapié en el rol de las universidades y en su importancia dentro de la sociedad. “Es muy difícil valorar desde los grandes centros urbanos, que siempre han tenido universidades, a los lugares profundos del país, donde si no llega el Estado con su inversión no tienen oportunidades”, señaló.

Además, Cristina puso en valor el mérito en la formación de las personas. “Yo no descreo de los méritos, porque mi padre era colectivero y yo llegué a ser presidenta. Una cosa es el esfuerzo individual, y otra cosa es la meritocracia, que es una distorsión del concepto del mérito”.

En este contexto, antes de la ponencia de la ex presidenta, Capitanich destacó el “crecimiento extraordinario que ha tenido la Uncaus” y recordó que se trata de una iniciativa que presentó como senador de la Nación. “Hoy tiene un nivel de aceptación muy importante en nuestra comunidad universitaria, producto de carreras que forman recursos humanos para la transformación productiva de la provincia”, sostuvo.

La máxima distinción académica otorgada por la Uncaus a la vicepresidenta (una estola, una medalla y el título) surgió de una decisión unánime del Consejo de la universidad. Ante esto, Capitanich remarcó que la universidad ha instituido la cátedra de ex presidentes, “para que ellos y ellas puedan contar y manifestar sus experiencias a la ciudadanía”; y adelantó que “luego de Cristina también expondrán Duhalde y Macri”.

Por otra parte, el gobernador brindó su parecer acerca de la ponencia de Cristina. “Esto está vinculado a la inequidad distributiva, a la desigualdad de oportunidades y a los problemas de evolución e insatisfacción por poder cumplir sueños”, señaló.

Por último, Capitanich reflexionó que “la pandemia nos mostró que la informalidad laboral impide el financiamiento del Estado de bienestar y precariza los sistemas sanitarios. Los grupos concentrados no resolvieron el problema de atención sanitaria de la pandemia. Lo resolvimos desde el Estado”.

A su vez, el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, destacó que la iniciativa del Consejo Superior de otorgar el Doctorado Honoris Causa a la vicepresidenta parte fundamentalmente del hecho de “haber sido la primera mujer presidenta electa. Fruto de esa lucha, hoy el Chaco tiene presidentas en poderes centrales, como el Superior Tribunal de Justicia, la Cámara de Diputados y, por primera vez en la historia, una vicegobernadora como Analía Rach Quiroga; y eso no es casualidad”.

Finalmente, destacando el aporte a la educación en general durante los dos mandatos presidenciales de Cristina, especialmente en extensiones universitarias, Oestmann resaltó que “en pandemia las universidades han salido al territorio a resolver problemáticas. Se ha comprometido demostrando que las universidades estuvieron a la altura de las circunstancias, y de manera genuina, ya que nadie se los pidió”.

