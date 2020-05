El gobernador Jorge Capitanich entregó ayudas económicas, pensiones y asignaciones en el salón Obligado de Casa de Gobierno a más de 300 familias chaqueñas que se encuentran en situación de urgencia económica y vulnerabilidad social, profundizada por la emergencia debido al COVID-19.

Y aseguró que debido a la situación que se vive producto de la pandemia por coronavirus las respuestas pretenden ser lo más rápidas posibles. “No podemos llegar a todos como quisiéramos, pero trabajamos en llegar a la mayor cantidad de personas posible”, aseguró.

Las pensiones provinciales no contributivas son una ayuda destinada a personas con discapacidad en situación de riesgo socioeconómico, madres desamparadas, personas adultas mayores en situación de urgencia y pensiones graciables. Se trata de cerca de dos millones de pesos mensuales, destinados a 311 beneficiarios, según informó el primer mandatario.

“Estamos todo el tiempo asignando recursos a través de la Secretaría General para personas y familias con necesidades graves. Es importante trabajar en un estado presente”, remarcó Capitanich.

