El gobernador Capitanich viajó a Buenos Aires a presentar el Plan de Desescalada que se implementará

Este viernes, el gobernador Jorge Capitanich viajó a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del gobierno nacional, a quienes presentó el Plan de Desescalada que se implementará desde este sábado 25 en la provincia.

Además, rubricó dos convenios: uno con el Ministerio de Interior para el reintegro de fondos de salud y otro con la Asociación de Fútbol Argentino para implementar la campaña nacional de donación de plasma sanguíneo.

Capitanich mantuvo encuentros con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y los ministros del Interior, Wado De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. Hasta el mediodía, la agenda incluyó un encuentro en la sede de la AFA junto al presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia. La agenda del gobernador, continuó con una serie de reuniones en la tarde.

Sobre el Plan de Desescalada, Capitanich destacó algunas palabras clave: “En primer lugar, gracias por el esfuerzo, pero no debemos dejar de combatir integralmente la pandemia a través de la interrupción de circulación comunitaria. Solidaridad: si no nos cuidamos, no cuidamos a los que tenemos que cuidar. Responsabilidad individual y colectiva: sin esto, podemos perjudicar a aquellos que necesitan poner todos los días un plato de comida en la mesa. Salir de la pandemia requiere esfuerzo, voluntad de las partes y trabajar entre todos y con todos”, aseguró.

