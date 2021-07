El gobernador Capitanich tomó juramento a la nueva ministra de Salud Pública de la Provincia, Carolina Centeno

El gobernador Jorge Capitanich tomó hoy juramento a la nueva ministra de Salud Pública de la Provincia, Carolina Centeno, en reemplazo de Paola Benítez. “Hemos iniciado un proceso de transformación del sistema sanitario con una fuerte inversión y pretendemos avanzar en esa dirección”, subrayó el gobernador.

La exsubsecretaria de Salud Comunitaria asumió en el cargo debido a que Benítez irá como pre-candidata a diputada provincial por el Frente de Todos.

Capitanich agradeció por el trabajo y esfuerzo realizado por la ahora exministra Paola Benítez y señaló: “Queremos reafirmar que la pandemia tuvo tres etapas. Una primera de shock a partir del cual tuvimos que efectuar un plan de inversiones para resolver un problema de una pandemia mundial”.

“Esta primera etapa significó un gran esfuerzo de organización, no teníamos laboratorios en red y hoy tenemos 11, no teníamos camas Covid y hoy tenemos 520, no teníamos respiradores y hoy tenemos 150”, expresó.

El gobernador destacó la fuerte inversión sanitaria que realiza el Estado y que este año llegará a 23 mil millones de pesos, además de los programas de infraestructura como el que prevé la intervención de 17 efectores con 54,7 millones de dólares de inversión a través de Fonplata. “Hemos construido y refaccionado a nuevo numerosos hospitales y centros de salud en todos los rincones del Chaco”, dijo al respecto.

Seguidamente, el mandatario chaqueño comentó que la segunda etapa fue la de “administrar el número de contagios”. “Chaco fue una de las provincias más afectadas, junto con la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y más precisamente dos conglomerados fueron los más afectados, el AMBA y el AMGR”.

Finalmente, la tercera etapa que inició con el plan de vacunación que “está casi en 750.000 dosis aplicadas y que seguramente se llegará a 800.000 o más al 31 de julio”, destacó Capitanich.

Además, anticipó que en los próximos días realizará anuncios en materia de carrera sanitaria y otras medidas que buscan modernizar el sistema de salud para facilitar el acceso de la gente.

