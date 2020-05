El gobernador Capitanich se dirigió a los Chaqueños y dió precisiones sobre la situación en la provincia

En ese marco, el gobernador aprovechó la oportunidad para dirigirse a los chaqueños y dar precisiones sobre la situación en la provincia: “El Estado puede hacer todo, pero no podemos sustituir el principio de solidaridad ni la capacidad de cuidado y acción colectiva de una sociedad. Los casos ocurren, pero van a ocurrir menos si cumplimos más estrictamente las normas. La responsabilidad individual es fundamental”, aseguró el mandatario.

Además, se refirió a las posiciones antagónicas presentes en distintos sectores de la sociedad respecto de la continuidad del aislamiento preventivo obligatorio: “Tenemos siempre posiciones extremas. Están los que pretenden que funcione todo y los que pretenden que todo se paralice”, aseguró.

En ese sentido, resumió la postura oficial: “La gente tiene que vivir, trabajar, ganarse el pan. Si somos capaces de administrar la circulación con la protección de grupos de riesgo, regular el flujo vehicular, la circulación autorizada y lograr que los grupos de riesgo tengan un seguimiento permanente, disminuyendo el riesgo en lugares de concentración y de encierro, se minimiza la circulación viral”, aseguró Capitanich, quien hizo un llamado a la “intensificación de los cuidados y el respeto de los protocolos de bioseguridad”.

