El gobernador acordó reprogramación de deuda de Anses y busca estrategias de compensación del déficit previsional

Junto a Nación resolvió un programa de emisión y colocación de letras y solicitó un anticipo para amortizar parte del déficit previsional.

El gobernador Jorge Capitanich se reunió este miércoles en Buenos Aires con el Director Ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, para avanzar en la reprogramación del vencimiento de la deuda que tiene la Provincia con Nación, respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

En su visita a la Capital Federal, el mandatario fue acompañado por la ministra de Economía y Planificación, Maia Woelflin, con quien plantearon un esquema que garantice equilibrio fiscal y financiero para las arcas provinciales.

“En ese contexto, acordamos un sistema de reprogramación del flujo del servicio de capital, con un programa de emisión y colocación de letras en forma sistemática, de forma tal que el impacto fiscal y financiero para la provincia sea neutro”, detalló Capitanich.

Después de ese encuentro, estuvo con el secretario de Seguridad Social, Luis Buli Goñi, a quien concretamente le solicitó un anticipo que le permita al gobierno recuperar el financiamiento que no percibe desde hace dos años. Sucede que en los últimos 27 años, con los sucesivos pactos fiscales, “las provincias que no han transferido su sistema previsional a la Nación, no han tenido un régimen regular de compensación del déficit”, explicó Capitanich.

“De manera que lo que estamos planteando justificadamente es una reivindicación para lograr que una parte del déficit previsional que tiene la provincia sea cubierto con este mecanismo de compensación”, amplió, y aseguró: “estamos imbuidos de documentación técnica y respaldo argumentativo”. Por eso desde este jueves la ministra Woelflin estará trabajando con todos los equipos técnicos del área “para acordar una metodología, una resolución y un resultado”, indicó.

De todas maneras se mostró confiado en que junto al Gobierno Nacional buscarán un acuerdo conciliatorio entre las partes para ir resolviendo el problema: “vamos a trazar un sendero para contar, en los próximos quince días, con el anticipo que pueda ir compensando el régimen previsional”.

