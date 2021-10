El futbolista chaqueño Luciano Acevedo pide colaboración para cumplir su sueño de jugar en España

Sáenz Peña – El diario ChacoNoticias entrevista al único chaqueño futbolista seleccionado por un club español para viajar al país y participar de esta experiencia. Luciano Acevedo cuenta su experiencia y solicita colaboración a la sociedad, diciendo: “Tengo una experiencia por vivir muy linda para el 23 de noviembre, viajaría a España para integrarme a un equipo de fútbol. Mi experiencia comienza en febrero del año 2020 donde pude informarme por redes sociales sobre la búsqueda de jugadores por parte de un club. Me contacté con Sebastián Nilo, representante de este club buscador de jugadores y ese mismo fin de semana tuve la prueba. El viernes viaje junto con mi mamá a Córdoba capital, lugar donde se realizaría la prueba, aprobé la misma, quedando seleccionado para participar de un plantel de 23 jugadores para ir a España. Hoy día mi necesidad y motivo de pedido de colaboración a la comunidad es para abonar el pasaje aéreo. Tuvimos contacto con autoridades municipales, provinciales, arme una carta dirigida hacia Capitanich el cual me dijo se encargaría pero hasta la fecha no tengo novedades.”

“Mi trayectoria deportiva comienza desde los 7 años en el Club Atlético Sportivo, en donde me encuentro hasta el día de hoy. Este viaje es una oportunidad muy grande como único chaqueño de poder ir a participar de este plantel. Aquellos interesados en ayudarme pueden contactarse directamente conmigo al (3644)502843. Espero pueda darse la oportunidad de ir.”, agregó.

