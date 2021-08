El Frente Sindical y Político acompaña a los reclamos de los trabajadores precarizados del Programa Experto

El Frente sindical y Político acompaña el reclamo de los trabajadores del programa expertos precarizados con medidas de fuerzas pacíficas.

El Frente sindical y Político acompaña el reclamo de los trabajadores del programa expertos precarizados, quien a través de Miguel Rodríguez fueron informados de que los mismos harán reclamos con medida de fuerza el viernes 6 de agosto a las 9am.; manifestándose pacíficamente en la ruta 16 y 48 de Sáenz Peña pero también se estarán manifestando en Villa Angela, Villa Berthet, Resistencia, Mira Flores, Makalle, La Escondida, San Martin, Avia Terai y otras localidades, los mismos reclaman el pase a planta y estabilidad laboral, no cuentan con aportes y con otros derechos que deben gozar las y los trabajadores

“Como gremialistas y trabajadores no podemos no empatizar con las y los trabajadores que estan sufriendo este tipo de abusos hace más de 15 años, el Estado es el mayor precarizador laboral, cuando deberían ser los que dan el ejemplo a los privados” cercenan los derechos laborales a través de contratos basura, que lo único que hace es mantener al trabajador por debajo de la linea de la pobreza, cuando el objetivo de un trabajo es que posibilite el ascenso social.” Este Mensaje fue compartido en la página oficial del Frente Político y Sindical de Sáenz Peña.

