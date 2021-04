El Frente Sindical Político sigue colaborando en defensa de trabajadores de salud y otorgando ayuda a las escuelas

Sáenz Peña – Nota en redacción de Chaco Noticias a Rubén García y Osmar Ramos, integrantes del frente sindical político.

Osmar Ramos nos cuentan sobre la situación vivida por una empleada de Salud:

“Andamos trabajando y preocupados por la situación que vivió nuestra compañera por el solo hecho de trabajar en el ámbito de Salud, la cual se dirigió hacia un comercio en Resistencia y no le permitieron ingresar fundamentándose que todo aquel que tuvo contacto con pacientes internados no podían comprar en ese negocio. La medida del empresario sorprendió a todos, se trata de alguien que arriesga su vida y brinda un excelente servicio ante tal pandemia. Por un lado aplauden y por otro lado corren al personal de Salud. La ignorancia y la incomprensión hacia el personal de salud que por estar en un área así se cree que tiene el virus, no se entiende, cuando estos deben cumplir un protocolo sanitario de ingreso y salida del lugar para evitar claro la propagación hacia el paciente, como aquellos que se encuentran fuera de la institución de salud. Actualmente la trabajadora, anímicamente se siente mal, al ser alguien que arriesga y da su vida todos los días, para luego sufrir estas discriminaciones.”

“Somos también trabajadores esenciales de comercio y estando al tanto de esta situación que vivió esta trabajadora, hemos presentado una solicitud para que el Consejo realice un ordenanza a esperar de que no vuelva a suceder esto a nivel provincial. Creemos que algo debemos hacer y no quedarnos sin hacer nada. Evitar que eso se repita, concientizando a todos sobre que en el caso de los comerciantes que estan todo el tiempo en contacto con otros no se sabe si tienen covid o no.”, agrega Rubén García.

Respecto a la ayuda brindada a las instituciones educativas, García nos dice: “Venimos trabajando en colaboración a las escuelas otorgando mediante la ayuda de UNCAus, recipientes con alcohol en gel a los establecimiento que nos solicitaron ayuda. Desde el inicio de la pandemia siempre estamos tratando de colaborar, y cuando se termina el alcohol ellos nos avisan y nosotros brindamos. Siempre estando atentos a sus medidas de bioseguridad. Si bien nuestro objetivo es cuidar a los trabajadores, ante las clases presenciales buscamos cuidar también a los alumnos.”

