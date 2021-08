El Frente de Todos Chaco realizó su lanzamiento de campaña: Gustavo Martínez se refirió a la unidad del Partido Justicialista

El Frente de Todos Chaco realizó su lanzamiento de campaña de cara a las PASO que se realizarán el próximo 12 de septiembre.

En el último tramo antes de las elecciones, los mayores referentes del espacio político abrieron la campaña. Los oradores de la noche fueron la precandidata a diputada provincialMariela Quiroz, el precandidato a diputado nacional Juan Manuel Pedrini, el intendente de la ciudad de Resistencia Gustavo Martínez y el gobernador Jorge Capitanich.

Gustavo Martínez se refirió a la unidad del Partido Justicialista: “Es muy importante esta convocatoria porque permite despejar toda duda respecto a la unidad del peronismo que tanto ansiamos, que todos queremos y anhelamos”.

“Reconocer la más absoluta diversidad es importante para evacuar cualquier duda de fragmentación o división”, remarcó.

“Que no nos confundan los agoreros de la división o la derrota porque escuché que la situación está difícil, que hay sectores enojados y descontento. Hace más de 20 años, desde octubre de 1998 venimos con Coqui, con idas y venidas, pero siempre cuando el Chaco y los chaqueños nos necesitaron no hubo una sola oportunidad en que no estuvimos juntos tirando el carro para sacar esta provincia adelante”, expresó Martínez.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir