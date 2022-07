El festejo arácnido de Palavecino y la respuesta de Julián Álvarez

Pala clavó doblete en la goleada de River y celebró con dedicatoria al Araña, que contestó desde Manchester.

River pudo dar vuelta la página con un buen triunfo en la Copa Argentina, 3-0 a Barracas Central, y avanzó a los octavos de final donde lo espera Defensa y Justicia. Gallardo movió el tablero para el partido y, así como algunos pesos pesados como De La Cruz y Paulo Díaz quedaron en el banco, hubo otros players que fueron titulares y aprovecharon su chance. Uno de ellos fue sin dudas Agustín Palavecino.

El ex Platense había bajado su rendimiento luego de ser una de las grandes figuras del River campeón de fines del año pasado. Pero en San Luis tuvo su chance desde el arranque y la rompió: de menor a mayor, clavó un doblete para liquidar el partido y avisó que quiere volver a ganarse su lugar entre los 11.

“Siempre tirando para el mismo lado, somos una familia y todos están preparados para jugar cuando les toque”, respondió Palavecino cuando le preguntaron por el recambio de Gallardo, y agregó: “Muy contento por el partido de hoy, contento por el equipo. Sirvió para ganar. Tomamos una situación complicada con mucha seriedad y había que tener personalidad”.

Más allá de los goles, Palavecino tuvo un gesto especial a la hora del festejo: hizo el clásico gesto Spiderman que patentó Julián Álvarez y se lo dedicó. “Lo que hablamos hermanito”, publicó Pala en una historia de Instagram y hubo respuesta desde Manchester por parte del Araña: “Claro hermano”.

“Me quedo con el segundo gol, me hizo acordar al gol con Rosario Central. Aliendro me habilitó muy bien”, tiró Pala después del triunfo, quien frente a Barracas llegó a su octavo tanto con la camiseta del club, en 70 partidos disputados. Y concluyó: “Sabemos que estas copas son a partido único y hay que estar serios y jugarlo de la mejor manera. Y lo hicimos”.

Después de la presentación junto a Haaland y los otros refuerzos del Manchester City, Julián Álvarez arrancó el miércoles con la pretemporada a las órdenes de Pep Guardiola. Viajará en los próximos días a Estados Unidos, para realizar una gira amistosa en la que enfrentará a América de México, el 20 de julio, y al Bayern Múnich de Alemania, el 23 de julio, en Texas y Green Bay, respectivamente.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram