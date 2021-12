El exabrupto de Viviana Canosa contra el Pase Sanitario

La militante macrista Viviana Canosa se expresó en las redes sociales contra el Pase Sanitario: antes reclamaba por vacunas y lloraba muertes.

La periodista macrista Viviana Canosa se expresó en las redes sociales contra el Pase Sanitario que propuso el Gobierno nacional con un exabrupto.

La militante macrista del canal A24, también en la mira de varios de sus compañeros de trabajo, apuntó fuerte contra el Pase Sanitario y desde muchos organismos analizan iniciarle acciones por atentar contra la salud pública desde que tomó, supuestamente, dióxido de cloro en vivo y horas después murió un menor por ese consumo, sin que a Viviana se le mueva un pelo.

Al parecer, hay una carpeta con todos los dichos en contra de la salud pública realizados por Canosa, del dióxido de cloro para acá, y el exabrupto del domingo habría sido la gota que rebalsó el vaso.

“Pase sanitario.. Las pelotas”, escribió Canosa en la red social Twitter.

Canosa ya recibió tres multas y sigue al aire

El Ente Nacional Argentino de Comunicaciones (ENACOM) ya sancionó a Viviana Canosa con tres multas –cuyos montos no trascendieron– por distintas conductas que tuvo al aire de su programa durante la pandemia, que atentan contra la salud pública en el marco de la pandemia de coronavirus.

La primera sanción corresponde al episodio que protagonizó en el cierre de su programa de “Nada Personal”, que iba por Canal 9 y se emitió el 5 de agosto de 2020, cuando destapó una botella y dijo: “Voy a tomar un poquito de mi CDS”, agregando que “oxigena la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago”.

Las otras dos multas fueron por programas de abril de 2021, ya en la pantalla de América TV, donde mencionó sospechas en torno a los hisopados, así como por una entrevista con un doctor en Farmacia y Bioquímica que negó la efectividad de las vacunas contra el coronavirus y recomendó no aplicarse “ninguna” de las vacunas que estaban autorizadas en la Argentina.

Por otro lado, vale recordar que, debido a aquella escena emitida por el 9, la conductora fue denunciada ante la Justicia porteña por haber promovido públicamente supuestos beneficios del dióxido de cloro, sustancia que le habría causado la muerte a un niño de 5 años en Neuquén a quien los padres le suministraron el producto con la errónea creencia de que lo protegería contra la Covid-19.

La denuncia había sido presentada por el diputado provincial neuquino Mariano Mansilla, quien aclaraba que “no la acusamos de homicidio a Canosa porque seguramente no quería la muerte de nadie, sino por haber anunciado, con total irresponsabilidad, que tenía una sustancia que curaría el Covid-19”, en referencia al CDS.

Según indicaba el legislador, existe un vínculo entre el hecho de que Canosa bebiera dióxido de cloro en su programa y asegurara que sirve para curar el coronavirus y la muerte del nene de la localidad de Plottier.

“El nene no murió por coronavirus sino por la desesperación de los padres que creyeron que tenía Covid y le fueron suministrando distintas dosis a lo largo del día, hasta creyeron que iba mejorando y le dieron hasta 75 miligramos, lo cual es una locura absoluta”, agregaba el diputado neuquino al explicar su denuncia contra la conductora.

En concreto, la presentación formalizada ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad era por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 208 del Código Penal, que sanciona a quien promociona un medicamento falso.

