Ministro de la Nación Jorge Ferraresi en la peña del Peronismo Digital Chaco

El ex Intendente de Avellaneda y flamante Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jorge Ferraresi Tendrá hoy jueves 3 de diciembre a las 23hs una reunión con los integrantes de peronismo Digital Chaco, esto será por el canal de You tuve del Peronismo digital Jorge Ferraresi, de 59 años, es ingeniero recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y desde 2009 se desempeñó como intendente del municipio bonaerense de Avellaneda, ocupando con anterioridad otros cargos a nivel nacional y provincial. Si bien Ferraresi mantiene una línea directa con Alberto Fernández y Cafiero, no deja de consultar buena parte de sus propuestas con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a quien considera su líder política. Desde la vicepresidencia del Instituto Patria la viene respaldando en cada una de sus acciones desde hace al menos siete años. Desde el peronismo digital chaco, recordaron que durante todo el año los integrantes se capacitaron en diferentes cursos de ciberactivismo vía virtual de todo tipo. En la Peña del Peronismo digital este año pasaron diferentes funcionarios y actores políticos reconocidos a nivel nacional, como por ejemplo, el Ministro de Educación de la Nación Nicolas Trotta , Aníbal Fernández, El Gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa, El ex Presidente de la Nación Amado Bodou, el Gobernador de la Rioja Ricardo Quintela, entre otros. Los organizadores de la actividad comentaron a este medio que ya están trabajando para realizar lo que sería el cierre de la peña del año, que sería este jueves 10 de diciembre, para luego retomar nuevamente las actividades en febrero, e invitan a todos aquellos que se quieran sumar al peronismo Digital Chaco lo pueden hacer a través de las redes sociales vía Facebook del Peronismo Digital Chaco o al número de celular 3644587146

