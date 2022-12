El ex campeón del mundo con Francia que definió a Di María como “llorón”

El futbolista que levantó la copa en 2018 ya había protagonizado una polémica con el Dibu Martínez.

La derrota por la final del Mundial Qatar 2022 todavía duele en Francia. El baile que le dio Argentina por momentos y la ilusión que le dieron los goles de Mbappé a Les blues dejaron con el corazón roto al poderoso equipo europeo que todavía no logra asimilar el triunfo del equipo sudamericano.

Entre los más heridos por la definición de la copa está Adil Rami. Un ex jugador, que fue campeón del mundo en 2018, (aunque no participó ni un minuto de aquel torneo) y que se retiró en 2021. Últimamente ganó repercusión por una denuncia por violencia de género que le impuso su ex pareja, la famosa actriz Pamela Anderson.

Primero cuestionó al Dibu Martínez, al que definió como “una mierda” y “el hombre más odiado del mundo”. Ahora apuntó sus disparos en las redes sociales contra Ángel Di María, a quien acusó de “llorón”.

El ataque consistió en un posteo con distintas fotos de Di María llorando en diferentes momentos de su carrera y escribió: “Gana, pierde, se va de un club, mirá esta foto…Tu no aprendes, no?”. En el posteo se ve a Di María llorando cuando marca un gol con PSG, en otra con Real Madrid luego de ganar la Champions y en una eliminación también con París Saint-Germain, donde es ídolo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram