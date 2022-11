El Estado provincial brinda cobertura a 18.000 personas con diabetes

La jefa del Departamento Provincial de Diabetes, se refirió a las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública de la provincia para garantizar la atención a todas las personas con esta enfermedad. Informó también sobre las actividades que se realizan en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre.

La jefa del Departamento Provincial de Diabetes,Lic. en Psicología Mariana Gasko, habló con Agencia Foco sobre las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública de la provincia para garantizar la cobertura a más de 18 mil personas diagnosticadas con diabetes.

En primer lugar, la psicóloga describió a la diabetes como “una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.” En este sentido, Gasko detalló que “el cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos que contienen azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.”

De esta manera, “con diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedades del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones”, puntualizó la psicóloga.

Se estima que un 20% de la población padece algún tipo de diabetes y actualmente el Departamento Provincial de Diabetes tiene bajo cobertura 18.000 pacientes, los que incluyen pacientes con Pami, Insssep, Incluir Salud y quienes no tienen ningún tipo de cobertura de obras sociales.

