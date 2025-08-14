El Ejército llegará con tanques, cañones y paracaidistas para ejercicios en la provincia

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovic, confirmó que el operativo se realizará del 21 de agosto al 5 de septiembre en distintas localidades chaqueñas y puntos de Formosa. El despliegue incluirá aviones Hércules, helicópteros, radares y más de 70 camiones con equipamiento.

Del 21 de agosto al 5 de septiembre, Chaco será el epicentro del «OperativoLibertador», un despliegue militar de gran escala que reunirá entre 7.000 y 8.000 soldados del Ejército argentino provenientes de distintas provincias. La presencia incluirá tanques, cañones, camiones, paracaidistas y un importante equipamiento terrestre y aéreo.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovic, explicó en diálogo con N9 que la iniciativa fue acordada junto al comandante de la 3ª Brigada, Cristian Scheli, y el gobernador Zdero. «El objetivo fundamentalmente es demostrar que nuestras fronteras van a ser custodiadas por el Ejército argentino. Son operativos de adiestramiento, pero también para que aquellos que tienen intenciones de seguir ingresando por la frontera de la manera que vienen haciendo, sepan que el Ejército va a estar custodiando y patrullando», sostuvo.

Las operaciones tendrán bases en Resistencia, Sáenz Peña e Isla del Cerrito, además de puntos estratégicos en Formosa. El Ejército trasladará el material con aviones Hércules, cinco helicópteros y el ramal del Belgrano Cargas, movilizando más de 70 camiones. «Van a venir comandos tácticos, radares, tanques y equipos de avanzada para un supuesto de guerra tecnológica», detalló Matkovic.

El funcionario destacó que las fuerzas provinciales colaborarán en el resguardo de calles, rutas y en la logística técnica. También se prevé la participación de intendentes de las localidades involucradas. «Estamos muy contentos de que el ministro Petri haya tomado esta decisión y que el comando superior de la Fuerza Armada lo haya aceptado», añadió.

En otro orden, Matkovic anunció que el lunes y martes próximos participará en Paraguay de una capacitación sobre ciberdelito, junto a ministros, jueces, fiscales y especialistas internacionales. «Voy a participar como expositor en lo que tiene que ver con el control civil de las fuerzas policiales y también todo lo relacionado a cibercrimen», indicó.

El ministro recordó que Chaco cuenta con una unidad especial en la materia, que realiza capacitaciones en escuelas y centros de jubilados para prevenir estafas, especialmente las vinculadas a criptomonedas. «Hemos trabajado con la justicia y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para desbaratar bandas que operaban desde Córdoba, pero actuaban aquí. Vamos a seguir buscándolos donde estén», concluyó.

