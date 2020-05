Este jueves por la mañana, el Ejecutivo provincial volvió a suspender el cuarto intermedio de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, con gremios docentes por razones de agenda del gobernador Jorge Capitanich.

El Gobierno debió haber cumplido con el pago de la cláusula gatillo desde los haberes del mes de abril pasado.

Por último, sugieren a los docentes no enviar actividades a los alumnos, que abarquen más allá del día miércoles de la semana venidera, ante la posibilidad de retomar las medidas de fuerza.

