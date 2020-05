El Ejecutivo provincial anunció que se registró una nueva víctima por coronavirus de 72 años

El hombre llegó desde un geriátrico al Hospital Perrando donde se produjo el deceso, con un cuadro muy avanzado. Se internó el viernes pasado.

De esta manera, cinco contagiados murieron durante el fin de semana largo. “Fueron personas que tenían enfermedades crónicas de base y no solo adultos mayores”, explicaron.

Además, confirmaron seis nuevos casos, elevando así el número de infectados a 346.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-