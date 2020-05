El Ejecutivo provincial anunció que se registraron ocho nuevos casos de coronavirus  en Chaco

Este jueves por la mañana, desde el Ejecutivo provincial anunciaron que se registraron ocho nuevos casos de coronavirus en Chaco, sumando así un total de 369 infectados en todo el territorio.

Además, existen 17 personas internadas, siete de ellas en estado grave y diez en situación moderada.

