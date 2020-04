Este jueves, el Ejecutivo provincial anunció los nuevos casos de coronavirus en Chaco asegurando que son 17 más los infectados, sumando 226 positivos. Además, ya son 10 las personas fallecidas.

Asimismo, hay siete internados, dos de ellos en estado crítico. Uno se encuentra en el Hospital Perrando y el resto en sanatorios privados.

Por otro lado, se dieron de alta a 60 personas y 965 muestras dieron resultados negativos. También, 548 estudios todavía se están analizando.

Finalmente, 1707 personas fueron evaluadas con el test de hisopado.

