El dólar oficial cayó 85 pesos, tras anuncio de auxilio de EEUU y baja de retenciones

El dólar oficial se hundió 85 pesos en el segmento minorista y cerró a $1.430, en el Banco Nación (BNA), luego de que el Gobierno recibiera el respaldo del Tesoro de EEUU y además confirmara que vuelven las retenciones cero para los granos y carnes hasta el 31 de octubre.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que «el Tesoro de EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina», y agregó que «todas las opciones de estabilización están sobre la mesa».

Así, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores, bajó a $1.408 para la venta. En total, se operaron unos u$s493,9 millones, sin que se detectara actividad oficial a lo largo de la rueda.

A su vez, el dólar minorista cerró a $1.383,34 para la compra y a $1.438,30 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación, el billete lo hizo a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta.

En tanto, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.859.

Por otro lado, el dólar blue se retrocedió $45 a $1.475 para la venta, según un relevamiento en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP se hunden 7,9% a $1.429,03 y la brecha contra el mayorista es de 1,4%%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) baja 8,2% a $1.439,12, con un spread del 2,2% frente a la cotización oficial.