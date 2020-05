El dólar blue subió 13,1 por ciento en la semana y cerró el viernes en torno a los 138 pesos

En tanto, el dólar oficial del Banco Nación cerró la semana a $69,75 más impuesto PAIS.

En el mercado mayorista, el Banco Central continuó con su estrategia de microdevaluaciones y subió el precio de venta nueve centavos, a $67,73.

El dólar bolsa y el “contado con liqui” se negociaban en torno a los $118 y los $121, respectivamente, con bajas de dos pesos durante la jornada.

El dólar solidario , que surge de sumarle el 30% de impuesto PAIS a la cotización minorista, cerró la semana a $91,08.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-